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Тренер: МПК может отстранить лучших паралимпийцев России перед Играми по сценарию МОК

Спорт
29 января, 17:22 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

В понедельник Международный Паралимпийский Комитет объявил, что российские параспортсмены выступят на Играх в Южной Корее в нейтральном статусе

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Горнолыжник-паралимпиец на Играх-2014 в Сочи

Горнолыжник-паралимпиец на Играх-2014 в Сочи

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Международный паралимпийский комитет (МПК) может не допустить до участия в Играх в Пхёнчхане лучших российских спортсменов так же, как это сделал Международный олимпийский комитет (МОК). Такое мнение ТАСС высказал старший тренер российских паралимпийцев-горнолыжников Александр Назаров.

В понедельник МПК объявил, что российские паралимпийцы выступят на Играх в Южной Корее в нейтральном статусе. Ожидается, что в Паралимпиаде примут участие от 30 до 35 россиян. Ранее стало известно, что МОК не пригласил на Олимпиаду ряд ведущих российских спортсменов, среди которых биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт- трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. В настоящее время в расширенный список кандидатов для участия в Паралимпиаде вошли 63 человека (49 спортсменов, 14 ведущих) + восемь керлингистов.

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"Эта ситуация изначально некрасивая, мне это все не нравится. Еще не известно, кто из 63 спортсменов поедет, и не исключена возможность, что лучших паралимпийцев могут "обрезать" ни за что. Это обычные люди, такая ситуация для них является просто ущемлением прав. Конечно, это скажется негативно на наших спортсменах", - заявил Назаров.

"Мои подопечные все бойцы, прошли огонь и воду, но все равно это тяготит. Мы смотрим, как Шипулина, Ана не допускают, наших чистых ребят, лидеров мирового спорта, в которых нет сомнения, и всегда есть опасность, что с нами сделают то же самое", - добавил специалист.

"Мы готовимся в штатном режиме, несмотря ни на что", - подытожил собеседник агентства.

Паралимпийские игры пройдут в южнокорейском Пхёнчхане с 9 по 18 марта.

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