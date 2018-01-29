Баскетболисты "Химок" победили "Автодор" в матче Единой лиги ВТБ

ХИМКИ /Московская область/, 29 января. /ТАСС/. Подмосковные "Химки" обыграли саратовский "Автодор" со счетом 86:75 в домашнем матче Единой лиги ВТБ по баскетболу.

Самым результативным игроком матча стал защитник "Химок" Алексей Швед, набравший 21 очко. В составе "Автодора" больше всего очков набрал форвард Шаккил Маккиссик (16).

"Химки" занимают пятое место в турнирной таблице с семью победами в 12 матчах. "Автодор" идет шестым (шесть побед).

В следующем матче "Автодор" 3 февраля на выезде встретится с краснодарским "Локомотивом-Кубанью", "Химки" 5 февраля сыграют с московским ЦСКА.