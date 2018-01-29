Свищев раскритиковал заявление французской фигуристки об отсутствии допинг-контроля в РФ

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) раскритиковал в понедельник высказывания французской фигуристки Натали Пешала, которая заявила о якобы отсутствии антидопинговой системы в России.

Ранее СМИ сообщили, что бывшая французская фигуристка Натали Пешала утверждает, что, когда она тренировалась в России в течение трех лет, ее якобы ни разу не проверяли на допинг.

"Вполне ожидаемо, что менее, чем за две недели до начала зимней Олимпиады на страницах западной прессы появляются подобные заявления о российской антидопинговой системе. В данном случае с критикой выступила спортсменка, которая, кстати, известна в спортивных кругах своим скандальным характером, и, видимо, не может забыть, что на Олимпийских играх в Сочи не попала на пьедестал, заняв четвертое место. Особого внимания подобные субъективные оценки не заслуживают", - отметил Свищев.

На его взгляд, "отсутствие допинг-контроля французской девушки, как она об этом заявляет, просто-напросто говорит о том, что она, скорее всего, либо не была интересна, либо ее в России и не трогали, потому что она иностранка". "Ведь у российских спортсменов огромное количество проверок. К тому же фигурное катание - это не тот вид спорта, в котором в ежедневном режиме должны брать допинг-тест", - добавил политик.

"Сама Натали Пешала, если быть откровенным, неизвестная спортсменка, ничего выдающегося не достигшая в фигурном катании. Даже если и признать у нее какие-то достижения в спорте, то, уверен, она пришла к ним как раз потому, что тренировалась в нашей стране", - считает Свищев.

По его мнению, еще одной целью высказываний Пешала, занявшей со своим партнером Фабьяном Бурзой четвертое место в танцах на льду на Играх в Сочи, - "оговорить российских спортсменов, которые взяли тогда "бронзу", чтобы у них отняли медали в ее пользу". "Ведь при таком сценарии ей таким нечестным способом удастся войти в призовую тройку. Вот чего она хочет добиться, это очевидно", - подчеркнул депутат.

"В России антидопинговая система жесткая, как ни в одной другой стране мира. К заявлениям, подобным сделанному французской фигуристкой, стоит относится как к очередной попытке бросить тень на участие наших спортсменов в Олимпийских играх", - заявил депутат.