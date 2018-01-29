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Первый канал представил расписание первых дней трансляций Олимпиады-2018

Спорт
29 января, 22:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, января. /ТАСС

9 февраля в блоке с 2:50 до 7:00 будет транслироваться матч по керлингу в дабл-миксте Россия - Финляндия

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© AP/Lee Jin-man

МОСКВА, 29 января. /ТАСС/. Первый канал представил расписание первых трех дней трансляций Олимпийских игр 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

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"9 февраля в блоке с 2:50 до 7:00 будет транслироваться матч по керлингу в дабл-миксте Россия - Финляндия, командные соревнования по фигурному катанию (короткие программы мужчин и пар)", - сообщили в пресс-службе.

10 февраля Первый канал будет транслировать соревнования по лыжным гонкам (женский скиатлон), конькобежному спорту (женщины на дистанции 3000 м) и шорт- треку (мужчины на 1500 м, а также квалификации у женщин на 500 м и в эстафете). 11 февраля телезрители смогут посмотреть матч по керлингу в дабл-миксте Россия - Швейцария, мужскую спринтерскую гонку в биатлоне и соревнования по фристайлу у женщин в могуле.

Олимпиада-2018 пройдет с 9 по 25 февраля. В Играх примут участие 169 российских спортсменов, которые будут выступать под олимпийским флагом в статусе "олимпийский атлет из России".

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