Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ - 2018 уже превысили прошлогодние

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Санкт-Петербурге уже превысили показатели прошлой встречи, которая прошла в Сочи. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

Второй в истории российского турнира Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

"Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, - сказал Кущенко. - Тем более на фоне всероссийского успеха фильма "Движение вверх". Питер - баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы".

Президент Единой лиги отметил, что продажа билетов на Матч звезд проходит хорошо: "Билеты остались, но лучшие места уже выкуплены. И несмотря на то, что вместимость зала в Питере меньше, чем в Сочи, выручка от билетов уже превысила прошлогоднюю".

Матч звезд пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира".