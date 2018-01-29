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Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ - 2018 уже превысили прошлогодние

Спорт
29 января, 22:32 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Андрей Карташов

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко отметил, что все лучшие места уже выкуплены

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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Доходы от продажи билетов на Матч звезд Единой лиги ВТБ по баскетболу в Санкт-Петербурге уже превысили показатели прошлой встречи, которая прошла в Сочи. Об этом ТАСС рассказал президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко.

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Второй в истории российского турнира Матч звезд Единой лиги ВТБ пройдет 17 февраля в Санкт-Петербурге.

"Наша основная задача, чтобы в Санкт-Петербурге был баскетбольный праздник, - сказал Кущенко. - Тем более на фоне всероссийского успеха фильма "Движение вверх". Питер - баскетбольный город, где жили и выступали легендарные Кондрашин и Беловы".

Президент Единой лиги отметил, что продажа билетов на Матч звезд проходит хорошо: "Билеты остались, но лучшие места уже выкуплены. И несмотря на то, что вместимость зала в Питере меньше, чем в Сочи, выручка от билетов уже превысила прошлогоднюю".

Матч звезд пройдет в формате "Звезды России" - "Звезды мира".

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