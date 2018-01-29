"Бешикташ" подписал контракт с бывшим футболистом ЦСКА Вагнером Лавом

ТАСС, 29 января. Турецкий футбольный клуб "Бешикташ" подписал контракт с бразильским нападающим Вагнером Лавом. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 33-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2019/20.

Вагнер Лав перешел в "Бешикташ" из другой турецкой команды "Аланьяспор", в составе которой в предыдущем сезоне стал лучшим бомбардиром первенства страны. В 2004-2012, 2013 годах бразилец был игроком российского ЦСКА, в составе которого стал трехкратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, четырехкратным обладателем Суперкубка, победителем Кубка УЕФА.

В турнирной таблице чемпионата Турции "Бешикташ" занимает четвертое место, набрав в 19 матчах 36 очков. 20 февраля и 14 марта команда в 1/8 финала Лиги чемпионов сыграет с немецкой "Баварией".