Сборная России стартует на чемпионате Европы по мини-футболу в Словении

ТАСС, 30 января. Чемпионат Европы по мини-футболу стартует во вторник в Любляне. Сборная России на предварительной стадии сыграет с командами Польши и Казахстана.

Российская сборная является одной из сильнейших команд Европы, хотя сумела победить на первенстве континента лишь раз - в 1999 году. На трех последних турнирах российские футболисты проигрывали в финалах, уступила сборная России и в финале чемпионата мира, который прошел в 2016 году в Колумбии, - соперникам из Аргентины со счетом 4:5.

"Мы счастливы, что успешно выступаем на чемпионатах Европы и мира, но нам недостает титулов. Мы трудимся, чтобы поднять кубок Европы над головой, задача стоит стать чемпионом", - сказал главный тренер сборной России Сергей Скорович.

В чемпионате Европы в Словении примут участие 12 команд, которые на предварительной стадии разбиты на четыре группы. Сборная России выступит в группе В, где 30 января сыграет с командой Польши (начало - 22:45 мск), а 3 февраля - с соперниками из Казахстана (20:00).

По две лучшие команды из каждой группы выходят в четвертьфинал, где сборные из группы В встретятся с представителями группы А - там сыграют футболисты Словении, Италии и Сербии. Группу С составили сборные Португалии, Украины и Румынии, группу D - Испании, Азербайджана и Франции. В случае равенства очков у двух команд первым критерием является результат их очной встречи.

Матчи групповой стадии пройдут с 30 января по 4 февраля, четвертьфиналы запланированы на 5 и 6 февраля, полуфиналы - 8 февраля. Матч за третье место и финал пройдут 10 февраля. Все встречи турнира состоятся на арене "Стожице" словенской столицы, которая была открыта в 2010 году и вмещает 12,5 тысячи зрителей.

В заявке три легионера

В окончательную заявку сборной России на чемпионат Европы вошли вратари Георгий Замтарадзе (КПРФ), Дмитрий Путилов ("Синара"), полевые игроки Сергей Абрамов ("Синара"), Сергей Абрамович, Иван Милованов (оба - "Тюмень"), Артем Ниязов (КПРФ), Андрей Афанасьев, Данил Давыдов, Дмитрий Лысков, Ромуло, Иван Чишкала (все - "Газпром-Югра"), Эдер Лима ("Магнус футзал", Бразилия), Робиньо ("Бенфика", Португалия), Эскердинья ("Барселона", Испания).

Скорович отметил, что турнир получится тяжелым для команд из-за небольших пауз между матчами. "Пять матчей за 12 дней - это очень затратно физически. Но все команды находятся в одинаковых условиях", - сказал он.

Чемпионат Европы в Словении в последний раз пройдет в старом формате. С 1999 года турнир проводится каждые два года, но теперь пауза между чемпионатами будет составлять четыре года, а число участников на следующем турнире в 2022 году увеличится с 12 до 16 сборных.

Первый чемпионат Европы по мини-футболу прошел в 1996 году в Испании и завершился победой команды хозяев, испанская команда становилась чемпионом семь раз, в 2003 и 2014 годах титул выиграла сборная Италии, в 1999 году победили российские футболисты. В 2016 году на турнире в Сербии сборная Испании в финале победила российскую сборную со счетом 7:3.

Лишь сборные Испании, Италии и России принимали участие во всех 10 предыдущих чемпионатах Европы. Российская команда восемь раз завершала первенство континента с медалями.