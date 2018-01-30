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Антипов сыграл вничью с лидером Накамурой в седьмом туре шахматного турнира в Гибралтаре

Спорт
30 января, 2:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

В еще одной партии Павел Трегубов обыграл Валентину Гунину

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ТАСС, 30 января. Россиянин Михаил Антипов черными фигурами сыграл вничью с Хикару Накамурой из США в партии седьмого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре.

В турнире принимают участие 15 российских шахматистов. В седьмом туре победы одержали Григорий Опарин, Даниил Дубов, Владимир Епишин, Екатерина Лагно, Сергей Григорянц, Александра Горячкина, Юрий Горячкин; вничью сыграли Никита Витюгов, Андрей Есипенко, Александр Мотылев, Анастасия Парамзина, Александра Костенюк. В еще одной партии Павел Трегубов обыграл Валентину Гунину.

После семи туров первое место делят Накамура и британец Дэвид Хауэлл (по 6 очков). По 5,5 очка у Антипова, Опарина и Дубова.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.

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