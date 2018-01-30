Старридж перешел из "Ливерпуля" в "Вест Бромвич" на правах аренды

ТАСС, 30 января. Нападающий Дэниел Старридж на правах аренды перешел из "Ливерпуля" в "Вест Бромвич". Об этом сообщает пресс-служба "Ливерпуля".

Соглашение рассчитано до конца сезона-2017/18. Ранее английские СМИ сообщали, что форвард хотел перейти в другой клуб ради получения игровой практики перед чемпионатом мира.

Старридж перешел в "Ливерпуль" из "Челси" в 2013 году. За пять лет в клубе он провел 133 матча и забил 63 гола. 28-летний форвард в текущем сезоне сыграл за "Ливерпуль" 14 матчей, в которых забил три гола. По данным портала Transfermakt, контракт игрока с "Ливерпулем" рассчитан до 30 июня 2019 года, а его трансферная стоимость составляет примерно €20,3 млн. В активе Старриджа 26 матчей и 9 голов в составе сборной Англии.