СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс" обменяет Гриффина в "Детройт"

ТАСС, 30 января. Форвард Блэйк Гриффин перейдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" в "Детройт". Об этом сообщает ESPN.

В обратном направлении последуют Тобиас Харрис, Эвери Брэдли и Бобан Марьянович. В "Детройт" также перейдут Уилли Рид и Брайс Джонсон, а "Клипперс" получат право выбора в первом и втором раундах драфта.

Гриффин был выбран "Клипперс" на драфте 2009 года под первым номером, он пять раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В июле прошлого года форвард подписал пятилетнее соглашение на $171 млн. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 22,6 очка, 7,9 подбора и 5,4 передачи.