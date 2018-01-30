Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.01:
$ 56.29
€ 69.85
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс" обменяет Гриффина в "Детройт"

Спорт
30 января, 5:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

В "Клипперс" перейдут Тобиас Харрис, Эвери Брэдли и Бобан Марьянович

Поделиться
Материал из 1 страницы
Блэйк Гриффин

Блэйк Гриффин

© Jae C. Hong/AP

ТАСС, 30 января. Форвард Блэйк Гриффин перейдет из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" в "Детройт". Об этом сообщает ESPN.

В обратном направлении последуют Тобиас Харрис, Эвери Брэдли и Бобан Марьянович. В "Детройт" также перейдут Уилли Рид и Брайс Джонсон, а "Клипперс" получат право выбора в первом и втором раундах драфта.

Гриффин был выбран "Клипперс" на драфте 2009 года под первым номером, он пять раз принимал участие в Матчах всех звезд НБА. В июле прошлого года форвард подписал пятилетнее соглашение на $171 млн. В нынешнем сезоне он набирает в среднем 22,6 очка, 7,9 подбора и 5,4 передачи.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Welcome Home, или Возвращение на родину
2
Госдеп счел перехват истребителем РФ самолета США "пренебрежением международными нормами"
3
Медведев утвердил перечень из 44 госуслуг, которые должны оказывать повсеместно
4
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
5
Госдеп: новые санкции США против ОПК РФ могут и не потребоваться
6
Пентагон: российский Су-27 "небезопасно" перехватил самолет США над Черным морем
7
Госдеп: возможные новые санкции против РФ будут введены в отношении партнеров ее ОПК
Темы дня
Новости партнеров
Реклама