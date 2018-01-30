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Главный тренер сборной России по бенди остался недоволен судейством в матче с финнами

Спорт
30 января, 16:18 UTC+3 ХАБАРОВСК ХАБАРОВСК 30, января. /ТАСС

Во вторник сборная России со счетом 2:1 одержала победу над командой Финляндии

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ХАБАРОВСК, 30 января. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею с мячом Михаил Юрьев остался недоволен судейством в матче группового этапа чемпионата мира с командой Финляндии. Об этом он сообщил журналистам.

Во вторник сборная России со счетом 2:1 одержала победу над командой Финляндии. Турнир проходит в Хабаровске.

"Получилась довольно сложная игра, возможно, мы выбрали не ту тактику на первый тайм, и игра могла бы сложиться по- другому. Но у меня больше претензий к рефери. Я насчитал пять угловых, которые судья не назначил в ворота команды Финляндии. Целых 85 минут я молчал, но потом взорвался, когда наблюдал, как игроки соперника цепляют наших игроков, провоцируют на ответные действия, а судья ведет себя, как ни в чем не бывало, молчит", - сказал Юрьев.

"Да, я хочу похвалить сборную Финляндии за проявленную самоотдачу, но по международным правилам любой зацеп - это удаление. К сожалению, сегодня я не увидел соблюдения международных правил", - добавил Юрьев.

Главный тренер финской сборной Антти Парвиайнен остался доволен действиями своих подопечных, несмотря на поражение. "Получился крайне трудный матч. Очень тяжело проигрывать в таких встречах, когда вроде все складывается неплохо. Мы все надеялись забить во втором тайме, однако не удалось, но я в любом случае остался доволен действиями своих хоккеистов", - сказал тренер.

В следующем матче 31 января российская команда сыграет со шведами, сборная Финляндии в этот же день встретится с норвежцами.

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