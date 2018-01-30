Колобков: ФХР проделала огромную работу перед Олимпийскими играми

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Федерация хоккея России проделала огромную работу по реализации двухлетнего плана подготовки к Олимпийским играм в Пхёнчхане. Об этом ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков.

"Федерация хоккея России проделала огромную работу перед Олимпийскими играми, - сказал Колобков. - В работу сборных команд были введены новые технологии, большой аналитический штаб. У штаба сборной был двухлетний план подготовки к Играм, предусмотрительно заготовленный сразу на два сценария - на случай участия игроков в НХЛ был бы задействован состав, игравший на Кубке мира и усиленный лучшими игроками КХЛ. В настоящий момент Федерацией хоккея России подготовлены два сильных состава - национальной и олимпийской команды".

В России было подготовлено большое количество игроков, отметил министр спорта. "Во время международных брейков в сборной России велась подготовка большого количества игроков, как в главной команде, так и в ближайшем резерве - олимпийской сборной. При подборе кандидатов в окончательный состав брались в расчет не только игровая и физическая форма на настоящий момент, игра за клуб, но и вся информация, накопленная штабом сборной за время выступления за национальную команду. За двухлетний цикл подготовки рассмотрено свыше 100 кандидатов в национальную команду, были приложены максимальные усилия по возвращению игроков из НХЛ", - подчеркнул министр.

Олимпиада в Пхёнчхане пройдет с 9 по 25 февраля. Мужской хоккейный олимпийский турнир состоится с 14 по 25 февраля. Россияне на предварительной стадии сыграют в группе с командами Словакии, Словении и США. Турнир пройдет в отсутствии игроков Национальной хоккейной лиги.