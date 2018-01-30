Участники митинга-концерта "Россия в моем сердце!" выступят за спорт без политики

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Поддержать "чистый" спорт без политики и двойных стандартов призвали представители крупнейших ветеранских, молодежных, добровольческих и других объединений, которые примут участие в митинге- концерте "Россия в моем сердце!" 3 февраля на Васильевском спуске в Москве. Об этом члены общественных организаций рассказали во вторник ТАСС.

"Сегодня на международном уровне делаются попытки сдержать развитие России путем санкций, в том числе и в спортивной сфере. Понятно, что все было сделано специально, потому что спорт в России является национальной скрепой. Мы всегда входили в список самых сильных олимпийских сборных, и, конечно, многим это не нравится. Хочу подчеркнуть, что мы выступаем за "чистый" спорт - без политики и двойных стандартов", - сказал председатель профсоюза негосударственной сферы безопасности Дмитрий Галочкин.

Он рассказал, что митинг-концерт состоится 3 февраля на Васильевском спуске у Кремля. Московский концерт станет частью общероссийской акции в поддержку российских спортсменов, которая пройдет в разных городах в преддверии старта зимней Олимпиады в Пхенчхане. "Наша организация объединяет ветеранов спорта, ветеранов правоохранительных органов и представителей профильных общественных объединений. Мы прекрасно осознаем те вызовы и угрозы, которые стоят сегодня перед Россией", - отметил Галочкин.

"Будут участвовать и многодетные семьи Москвы, более 1,5 тыс. человек, потому что мы считаем, что сейчас для наших спортсменов очень важна поддержка. И для тех, кто готовится выступать на Олимпиаде, и для тех, которые не смогут поехать на нее по необъективным причинам. Все равно это должна быть наша победа", - рассказала глава "Объединения многодетных семей Москвы" Наталья Карпович.

"К нашей "армии добрых сердец" социальных работников и педагогов хотят присоединиться коллеги из соседних регионов. Нас 600 тыс. неравнодушных, и мы все тоже поддержим наших олимпийцев, пройдем под флагами России", - отметила руководитель Союза социальных педагогов и социальных работников Марина Островская. "Конечно, любой вызов или проблема заставляют нас быть еще ближе друг к другу, и нынешние события позволят сплотить всех, кому небезразлична судьба России и наше будущее", - добавила она, комментируя решение МОК об отстранении российских спортсменов от Олимпиады и решении выступать оставшимся под нейтральным флагом.

Инициатором всероссийской патриотической акции выступает Общественная палата РФ. Главная задача концертов, которые пройдут 3 февраля в разных российских городах, - выразить поддержку российским спортсменам и продемонстрировать единство народа. Ожидается, что в Москве в митинге примет участие около 10 тыс. человек. В социальных сетях стартовал флешмоб #РОССИЯВМОЕМСЕРДЦЕ! Пользователи публикуют в Instagram, ВКонтакте, Facebook и Одноклассниках фото и видео с изображением сердца в поддержку российской сборной.