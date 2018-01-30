Клубы РФ в 2017 году заработали на продаже футболистов на 52,3% меньше, чем в 2016-м

ТАСС, 30 января. Российские футбольные клубы в 2017 году на продаже игроков заработали $88 млн, что на 52,3% меньше, чем в 2016 году. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации футбола (ФИФА).

Российские клубы по суммарному заработку на продаже игроков заняли 13-е место. Больше всего на продаже игроков заработали испанские команды ($840,4 млн).

По сравнению с 2016 годом, российские команды потратили на трансферы на 30,7% больше ($150 млн). Это является восьмым результатом. Больше всего средств на покупку игроков затратили английские команды ($1,64 млрд).

Расходы всех клубов в мире на переходы футболистов составили $6,37 млрд (на 32,7% больше, чем в 2016 году). Всего в 2016 году в мире состоялись рекордные 15624 трансфера (на 6,8% больше, чем в прошлом году).