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"Манчестер Сити" объявил о трансфере футболиста Лапорта за рекордные для клуба €65 млн

Спорт
30 января, 17:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Контракт с 23-летним французом рассчитан до лета 2023 года

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ТАСС, 30 января. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" заключил соглашение с защитником Эмериком Лапортом. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу клуба.

Контракт с 23-летним французом рассчитан до лета 2023 года. По информации британских СМИ, "Манчестер Сити" заплатил "Атлетику" €65 млн за Лапорта, что стало рекордным трансфером для английского клуба. В 2015 году "Манчестер Сити" приобрел у немецкого "Вольфсбурга" Кевина Де Брюйне за €62,5 млн.

С 2012 года Лапорт выступал за испанский "Атлетик" из Бильбао. В нынешнем сезоне он забил один гол в 30 матчах.

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