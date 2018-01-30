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Более 200 спортсменов примут участие в чемпионате России по настольному теннису в Пензе

Спорт
30 января, 17:28 UTC+3 ПЕНЗА ПЕНЗА 30, января. /ТАСС

Соревнования пройдут с 26 февраля по 5 марта

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ПЕНЗА, 30 января. /ТАСС/. Более 200 спортсменов ожидаются на чемпионате России по настольному теннису, который пройдет 26 февраля - 5 марта в Пензе. Об этом сообщил во вторник первый вице-президент, генеральный директор Федерации настольного тенниса России Олег Завалюев.

"Мы ждем более 200 спортсменов - это лучшие спортсмены, которые были отобраны для финальных соревнований чемпионата России, здесь будут лучшие тренеры и лучшие судьи", - сказал Завалюев.

Главный тренер сборной России Сергей Астахов отметил, что в Пензу приедут 16 мужских и 16 женских команд. Соревнования в командном зачете пройдут 27 и 28 февраля. "Дальше все закончится мужским одиночным разрядом, женским одиночным разрядом, в которых примут участие 64 мужчины и 64 женщины. Также пройдут соревнования в парных разрядах и в миксте", - сказал Астахов.

По его словам, ожидается, что в чемпионате примут участие лидеры основного состава сборных. "Все лидеры представлены в списке. Надеемся, что все они приедут", - сказал Астахов. В частности, ожидается выступления участников летних Олимпийских игр 2012 года Александра Шибаева и Яны Носковой, трехкратного бронзового призера чемпионатов Европы Алексея Ливенцова, бронзового призера европейских чемпионатов в командном разряде 2013 и 2017 годов Ольги Воробьевой.

Соревнования будут проходить на 8 игровых площадках во Дворце спорта "Буртасы". Вход на соревнования будет бесплатным, "Буртасы" смогут принять до 1,5 тыс. зрителей. Соревнования будут также транслироваться на сайте федерации, отметили организаторы.

"Мы очень довольны и удовлетворены наличием материальной базы ДС "Буртасы" и считаем, что все пройдет на высочайшем уровне <…> Столы, бортики, ограждения имеются, мячи имеются, есть небольшие проблемы с напольным покрытием <…>, но будем совместными усилиями решать эту проблему", - сказал Астахов.

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