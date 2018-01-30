Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.01:
$ 56.29
€ 69.54
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сенегальский футболист Мадике Кан приехал на просмотр в "Ахмат"

Спорт
30 января, 22:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

Сбор завершится 10 февраля

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 30 января. Полузащитник сенегальского футбольного клуба "Джараф" Эль Хадж Мадике Кан прибыл на просмотр в грозненский "Ахмат". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

21-летний опорный полузащитник Эль Хадж Мадике Кан прибыл в расположение клуба, который проводит второй тренировочный сбор в Турции. Сбор завершится 10 февраля.

20 января на просмотр в "Ахмат" прибыл российский голкипер, выступающий в клубе Профессиональной футбольной лиги ЦРФСО, Александр Шепляков.

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" занимает седьмое место, набрав в 20 матчах 26 очков. Первый матч в первенстве страны после зимнего перерыва грозненцы проведут 4 марта в гостях против тульского "Арсенала".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
СКФО Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
2
Welcome Home, или Возвращение на Родину
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Лоран Блан: Россия станет центром мира во время ЧМ-2018 по футболу
5
В Исландии не разрешили называть детей именем Андрей
6
Минфин США внес в "кремлевский список" имена 210 человек
7
Трамп отменил указ Обамы о закрытии тюрьмы в Гуантанамо
Темы дня
Новости партнеров
Реклама