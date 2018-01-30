Сенегальский футболист Мадике Кан приехал на просмотр в "Ахмат"

ТАСС, 30 января. Полузащитник сенегальского футбольного клуба "Джараф" Эль Хадж Мадике Кан прибыл на просмотр в грозненский "Ахмат". Об этом сообщает пресс- служба клуба.

21-летний опорный полузащитник Эль Хадж Мадике Кан прибыл в расположение клуба, который проводит второй тренировочный сбор в Турции. Сбор завершится 10 февраля.

20 января на просмотр в "Ахмат" прибыл российский голкипер, выступающий в клубе Профессиональной футбольной лиги ЦРФСО, Александр Шепляков.

В турнирной таблице чемпионата России "Ахмат" занимает седьмое место, набрав в 20 матчах 26 очков. Первый матч в первенстве страны после зимнего перерыва грозненцы проведут 4 марта в гостях против тульского "Арсенала".