Хоккеисты сборной России начали подготовку к Олимпиаде с уверенной победы над белорусами

ТАСС, 30 января. Сборная России по хоккею в первом контрольном матче в рамках подготовки к Олимпиаде 2018 года в Пхёнчхане обыграла команду Белоруссии. Встреча в Москве завершилась со счетом 3:0.

В Пхёнчхане российская команда из-за отстранения Олимпийского комитета России вынуждена будет выступать под олимпийским флагом и в форме с надписью Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет из России). Однако товарищеские матчи сборная проводит в традиционной форме с символикой РФ.

Перед игрой были определенные опасения по поводу посещаемости "Парка легенд", однако они не оправдались - на трибунах собрались свыше 10,9 тыс. зрителей. По ажиотажу вокруг поединка все было похоже на проходивший в декабре Кубок Первого канала: триколоры, атрибутика с брендом "Красная машина". Центр площадки был украшен девизом "Россия в моем сердце", под которым команда на следующей неделе и отправится в Пхёнчхан.

Главным вопросом по составу российской команды было место Сергея Мозякина, рекордсмена по количеству голов и очков в чемпионатах России. Согласно протоколу, форвард "Металлурга" должен был выйти на лед с Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком, однако впервые он появился в номинальной четвертой тройке. Как и обещал перед игрой тренер команды Харийс Витолиньш, вариант с Мозякиным в первом звене был далеко не окончательным.

"Мы ждем от Мозякина хорошей игры в большинстве, наигрываем в этом плане два звена. Мы так переговорили, чтобы он не был "холодным". Попробовали его 13-м нападающим", - сказал главный тренер российской команды Олег Знарок.

Мозякин в этой встрече отметился голевой передачей в равных составах, когда вышел в сочетании с Кириллом Капризовым и Вадимом Шипачевым. Для Капризова это была уже вторая шайба, в первом периоде он открыл счет. "Конечно, заброшенные помогают обрести уверенность перед Олимпиадой. Главное, что команда хорошо сыграла, могли и больше забить, но где-то не повезло", - отметил после матча 20-летний форвард.

Знарок определился с вратарем на Игры

Еще одной задачей матча с белорусами был просмотр в деле вратаря Василия Кошечкина, однако работы у него, по сути, не было. Белорусы за весь матч нанесли всего лишь 10 бросков, и голкипер провел, возможно, самый легкий матч "на ноль" в карьере. В следующем контрольном поединке со "Спартаком" в воротах сыграет Илья Сорокин.

"Кошечкин хорошо готовится и готов неплохо, - оценил игру вратаря Знарок. - Мы смотрели его последние игры в Континентальной хоккейной лиге - у него хорошее движение. Мне понятно, кто первый вратарь сборной, но я не скажу".

Под вопросом участие в Олимпиаде защитника Динара Хафизуллина, который продолжает восстанавливаться от микротравмы. В качестве его возможной замены на Играх рассматривается Егор Яковлев. "Безусловно, было важно показать хорошую и надежную игру, надеюсь, сегодня это получилось. Готовлюсь вместе со всеми, стараюсь выкинуть все мысли и делать свое дело", - сказал после игры Яковлев.

4 февраля в Москве сборная России сыграет со "Спартаком". 10 февраля в южнокорейском Аяне россияне встретятся с национальной командой Южной Кореи. "За два дня [с момента начала сбора] мы проделали много работы, выиграли на мастерстве. Что-то понравилось, что-то не понравилось: подготовка идет, пробуем варианты, готовимся к Олимпиаде. Тренер никогда не может быть доволен", - подвел итог Знарок.

По словам главного тренера, в матче со "Спартаком" должны сыграть защитник Никита Трямкин и форвард Илья Каблуков, пропустившие матч с белорусами. "Одно звено мы отправим в резервную команду на игру с белорусами 1 февраля в Новогорске, посмотрим этот матч", - отметил в заключение Знарок.