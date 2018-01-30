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Клуб НБА "Лос-Анджелес Клипперс" обменял баскетболиста Гриффина в "Детройт"

Спорт
30 января, 23:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, января. /ТАСС

"Клипперс" получили Тобайаса Харриса, Эвери Брэдли, Бобана Марьяновича

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Материал из 1 страницы
Блэйк Гриффин (слева)

Блэйк Гриффин (слева)

© AP Photo/Mark J. Terrill

ТАСС, 30 января. Форвард Блэйк Гриффин перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Клипперс" в "Детройт". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу НБА.

В результате обмена в "Детройт" также отправились Брайс Джонсон и Уилли Рид. "Клипперс" получили Тобайаса Харриса, Эвери Брэдли, Бобана Марьяновича и два драфт-пика - первого и второго раундов.

В 2017 году Гриффин подписал пятилетний контракт стоимостью $171 млн. В нынешнем сезоне 28-летний Гриффин набирал в среднем по 22,6 очка, 7,9 подбора и 5,4 передачи. Гриффин был выбран "Лос-Анджелес Клипперс" под общим первым номером на драфте НБА в 2009 году. Он пять раз принимал участие в Матчах звезд НБА.

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