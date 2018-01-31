Дубов обыграл Антипова и делит первое место с тремя шахматистами на турнире в Гибралтаре

ТАСС, 31 января. Россиянин Даниил Дубов белыми фигурами одержал победу над соотечественником Михаилом Антиповым в партии восьмого тура шахматного фестиваля в Гибралтаре.

В восьмом туре победы одержали российские шахматисты Никита Витюгов, Сергей Григорянц, Александра Костенюк и Валентина Гунина. Вничью сыграли Григорий Опарин, Павел Трегубов, Владимир Епишин, Андрей Есипенко и Александр Мотылев. Поражение потерпели Екатерина Лагно, Александра Горякина и Анастасия Парамзина.

После восьми туров первое место делят Дубов, американец Хикару Накамура, француз Максим Вашье-Лаграв и венгр Рихард Раппорт, набравшие по 6,5 очка. Витюгов и Опарин имеют в активе по 6 очков.

Традиционный открытый шахматный турнир проводится в Гибралтаре в 16-й раз. Главный турнир фестиваля в Гибралтаре состоит из 10 туров и завершится 1 февраля. Победитель получит 25 тыс. фунтов призовых (около $35 тыс.), лучшая в женском зачете - 15 тыс. фунтов.