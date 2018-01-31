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"Арсенал" проиграл "Суонси" в первом матче Мхитаряна

Спорт
31 января, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Армянский полузащитник появился на поле на 60-й минуте

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ТАСС, 31 января. Лондонский "Арсенал" уступил "Суонси" со счетом 1:3 в гостевом матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе "Арсенала" отличился Начо Монреаль (33-я минута). У хозяев мячи забили Сэм Клукас (34, 86) и Джордан Айю (61).

Армянский полузащитник "Арсенала" Генрих Мхитарян, перешедший в текущее трансферное окно из "Манчестер Юнайтед", провел первый официальный матч за лондонцев. Он вышел на поле на 60-й минуте вместо Мохамеда Эль-Ненни.

В других матчах "Ливерпуль" в гостях обыграл "Хаддерсфилд" - 3:0, "Вест Хэм" дома сыграл вничью с "Кристал Пэлас".

В турнирной таблице "Арсенал" занимает шестое место (42 очка), "Ливерпуль" - четвертое (50). Лидирует "Манчестер Сити" (65).

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