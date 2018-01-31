Тренер: сборную России в матче с поляками на ЧЕ по мини-футболу подвела плохая реализация

ТАСС, 31 января. Сборная России по мини-футболу не сумела довести до победы матч против поляков на чемпионате Европы по причине низкой реализации моментов у ворот соперника. Такое мнение высказал главный тренер команды Сергей Скорович, слова которого приводит пресс-служба Ассоциации мини-футбола России.

Во вторник сборная России упустила победу над поляками за 9 секунд до окончания стартовой встречи групповой стадии турнира.

"Итог матча на табло - счет 1:1. Футзал в Европе подравнялся, мы об этом прекрасно знаем, преимущество, которое ты создаешь по ходу матча, надо увеличивать, одного гола сегодня недостаточно. Польша выстроила определенную тактику и придерживалась ее от начала до конца, в конечном итоге соперник добился положительного для себя результата, с чем его можно поздравить", - сказал Скорович.

"Ну а нашей команде надо было реализовывать моменты, не скажу, что их было обилие, но шансы присутствовали, и если бы какой-то процент реализовывался, то было бы комфортней. Сегодня я не увидел в нашем исполнении стандартных положений. Сложно, когда преимущество всего в один шаг", - добавил он.

Сборная России выступает в группе В с командами Польши и Казахстана. Встреча со сборной Казахстана пройдет 3 февраля. В плей-офф выйдут две лучшие команды группы.