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Российский лыжник Спицов завоевал серебро юниорского ЧМ, Якимушкин - бронзу

Спорт
31 января, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Победителем гонки стал норвежец Маттис Стеншаген

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Денис Спицов

Денис Спицов

© Владимир Смирнов/ТАСС

ТАСС, 31 января. Россияне Денис Спицов и Иван Якимушкин завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров и молодежи (не старше 23 лет). Соревнования проходят в швейцарском Гомсе.

Победителем гонки стал норвежец Маттис Стеншаген с результатом 36 минут 28,3 секунды. Спицов уступил победителю 4,8 секунды, Якимушкин - 35,2 секунды.

21-летний Спицов получил от МОК приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Соревнования завершатся 3 февраля.

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