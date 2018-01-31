Российский лыжник Спицов завоевал серебро юниорского ЧМ, Якимушкин - бронзу

ТАСС, 31 января. Россияне Денис Спицов и Иван Якимушкин завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно в гонке на 15 км классическим стилем на чемпионате мира среди юниоров и молодежи (не старше 23 лет). Соревнования проходят в швейцарском Гомсе.

Победителем гонки стал норвежец Маттис Стеншаген с результатом 36 минут 28,3 секунды. Спицов уступил победителю 4,8 секунды, Якимушкин - 35,2 секунды.

21-летний Спицов получил от МОК приглашение на Олимпиаду в Пхёнчхане.

Соревнования завершатся 3 февраля.