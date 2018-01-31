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Призовые соревнований для не допущенных к ОИ атлетов будут эквивалентны олимпийским

Спорт
31 января, 17:28 UTC+3

Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин

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Владимир Путин

Владимир Путин

© Алексей Никольский/ТАСС

НОВО-ОГАРЕВО, 31 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил провести отдельные соревнования для олимпийцев, не попавших на Игры в Пхенчхане, и обеспечить премирование победителей этих соревнований на уровне не менее "олимпийских премий". Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Путин проинформировал членов правительства о том, что он встречался сейчас с нашими спортсменами, которые отправляются на Олимпийские игры, и напомнил кабинету министров о решении организовать соревнования для тех наших атлетов, которые не были допущены к участию в Олимпийских играх. Он поручил по результатам этих соревнований обеспечить премирование медалистов этих соревнований в размере как на Олимпийских играх", - сказал Песков.

Пресс-секретарь президента добавил, что Путин также поручил проработать вопрос по проведению рекламной компании этих соревнований. При этом Песков отметил, что пока не принято решений о сроках проведения соревнований, а также о том предполагается ли участие в них иностранных спортсменов.

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