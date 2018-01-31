"Енисей" уступил "Пинару" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

ТАСС, 31 января. Российский баскетбольный клуб "Енисей" со счетом 74:81 проиграл турецкому "Пинару" в домашнем матче баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Доминик Уотерс, в его активе 18 очков.

Клуб из Красноярска занимает последнее место в турнирной таблице группы А, одержав три победы, "Пинар" с восемью победами идет вторым.

В следующем матче "Енисей" в гостях сыграет с итальянским "Динамо" (Сассари), "Пинар" примет "Монако". Обе встречи пройдут 7 февраля.

Лига чемпионов ФИБА - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17.