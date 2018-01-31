Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 01.02:
$ 56.18
€ 69.93
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Енисей" уступил "Пинару" в матче баскетбольной Лиги чемпионов

Спорт
31 января, 17:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 81:74 в пользу турецкого клуба

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 31 января. Российский баскетбольный клуб "Енисей" со счетом 74:81 проиграл турецкому "Пинару" в домашнем матче баскетбольной Лиги чемпионов.

Самым результативным игроком матча стал защитник турецкой команды Доминик Уотерс, в его активе 18 очков.

Клуб из Красноярска занимает последнее место в турнирной таблице группы А, одержав три победы, "Пинар" с восемью победами идет вторым.

В следующем матче "Енисей" в гостях сыграет с итальянским "Динамо" (Сассари), "Пинар" примет "Монако". Обе встречи пройдут 7 февраля.

Лига чемпионов ФИБА - третий по значимости еврокубковый баскетбольный турнир после Евролиги и Кубка Европы. Первый розыгрыш турнира был проведен в сезоне-2016/17.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Коболев: Киев получил "очередной звоночек" от Германии по "Северному потоку - 2"
2
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
3
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
4
Welcome Home, или Возвращение на Родину
5
Соловьев после драки Сванидзе и Шевченко призвал коллег к сдержанности
6
Призовые соревнований для не допущенных к ОИ атлетов будут эквивалентны олимпийским
7
Испытания танка Т-80БВМ планируется завершить в начале 2018 года
Темы дня
Новости партнеров
Реклама