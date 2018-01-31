Сборная России выиграла смешанную эстафету на ЧЕ по биатлону среди юниоров

ТАСС, 31 января. Российская сборная в составе Полины Шевниной, Валерии Васнецовой, Василия Томшина и Игоря Малиновского завоевала золото в смешанной эстафете на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров (спортсмены не старше 21 года). Соревнования проходят в словенской Поклюке.

Россияне преодолели дистанцию за 1 час 15 минут 32,0 секунды, использовав семь дополнительных патронов на восьми огневых рубежах.

Второе место заняла команда Италии (отставание 2 минуты 19 секунд, пять запасных патронов). Третьей стала сборная Польши (+3.10,2; 8).

Юниорский чемпионат Европы по биатлону завершится 4 февраля.