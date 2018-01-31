Российские спортсмены улетят с ОИ-2018 единым рейсом 26 февраля

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские спортсмены покинут Южную Корею по окончании Олимпийских игр единым рейсом, который вылетит 26 февраля. Об этом ТАСС сообщил руководитель делегации олимпийских спортсменов из России на Играх Станислав Поздняков.

"На Олимпиаду все спортсмены заезжают по-разному - кто- то прилетит из Европы, где еще проходят этапы Кубка мира, кто-то из стран дальневосточного региона, где готовятся на заключительных предолимпийских сборах. Женская хоккейная команда, к примеру, полетит из Хабаровска, фигуристы - из Японии. Но домой сборная вылетит единым рейсом, на следующий день после церемонии закрытия Игр - 26 февраля", - рассказал Поздняков.

Олимпийские игры начнутся в южнокорейском Пхёнчхане 9 февраля, церемония закрытия Олимпиады состоится 25 февраля.