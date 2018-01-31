Московское "Динамо" приобрело ганского футболиста Теттеха

ТАСС, 31 января. Российский футбольный клуб "Динамо" подписал контракт с ганским опорным полузащитником польского "Леха" Абдул-Азизом Теттехом. Об этом сообщает пресс-служба бело-голубых.

Подробности трансфера 27-летнего футболиста не разглашаются. Ранее сообщалось, что московский клуб планирует подписать с футболистом соглашение на 2,5 года с зарплатой €300 тыс. в год.

Теттех выступал за "Лех" с 2015 года. В текущем сезоне ганец провел за польский клуб 11 матчей в чемпионате страны и три игры в Лиге Европы.