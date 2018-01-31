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Московское "Динамо" проиграло "Скре" в матче волейбольной Лиги чемпионов

Спорт
31 января, 22:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, января. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу польского клуба

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ТАСС, 31 января. Российский волейбольный клуб "Динамо" уступил польской команде "Скра" в выездном матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча в Белхатуве завершилась со счетом 3-1 в пользу польского клуба.

"Динамо" находится на последнем, 4-м месте в турнирной таблице группы C, набрав 2 очка в четырех матчах. "Скра" с пятью баллами идет на третьей строчке.

В следующем туре московская команда 14 февраля дома сыграет с французским "Шомоном", "Скра" 13 февраля дома встретится с новосибирским "Локомотивом".

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