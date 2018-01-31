"Локомотив-Кубань" победил "Будучность" в матче баскетбольного Еврокубка

ТАСС, 31 января. Российский клуб "Локомотив- Кубань" одержал победу над черногорской "Будучностью" со счетом 77:66 в домашнем матче пятого тура стадии топ-16 баскетбольного Еврокубка.

Самым результативным игроком матча стал центровой российской команды Франк Элегар, в его активе 16 очков.

Краснодарская команда одержала пятую победу подряд и еще в предыдущем туре досрочно обеспечила себе выход в плей- офф. "Локомотив-Кубань" занимает первое место в турнирной таблице группы G. "Будучность" с двумя победами идет на втором месте. В плей-офф турнира выходят по две лучшие команды из каждой группы.

В следующем матче 7 февраля "Локомотив-Кубань" на выезде сыграет с итальянским "Тренто", "Будучность" в тот же день примет хорватскую "Цедевиту".