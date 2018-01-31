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Сорокин: украинским журналистам в числе прочих гарантирована безопасность на ЧМ-2018

Спорт
31 января, 23:36 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Олег Кошелев

Глава оргкомитета турнира также отметил, что аккредитацией журналистов на чемпионат занимается ФИФА

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Алексей Сорокин

Алексей Сорокин

© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Олег Кошелев/. Украинским журналистам, как и представителям других стран, гарантирована безопасность во время чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Об этом ТАСС сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

Федерация футбола Украины отозвала квоту аккредитаций журналистов на чемпионат мира. Как сообщил ТАСС член исполкома федерации Артем Франков, такое решение связано с тем, что федерация не отвечает за их безопасность во время турнира. Франков также отметил, что каждый украинский журналист, желающий аккредитоваться на мировое первенство, может сделать это через ФИФА, если международная федерация согласится, или через Россию как страну-организатора.

"Нахожу постановку вопроса странной, потому что аккредитацией на турнир занимается ФИФА, - отметил Сорокин. - Обеспечение безопасности не может быть избирательным по национальному или иному признаку. Оно в равной степени гарантируется всем представителям различных клиентских групп, будь то участники, болельщики или журналисты".

Матчи чемпионата мира пройдут в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. Сборная Украины не отобралась на турнир, заняв третье место в группе.

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