"Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" в матче чемпионата Англии по футболу

ТАСС, 1 февраля. "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Кристиан Эриксен (1-я минута) и Фил Джонс (28, автогол).

В другом матче "Челси" на своем поле проиграл "Борнмуту" со счетом 0:3. "Манчестер Сити" благодаря голам Фернандиньо, Кевина де Брёйне и Серхио Агуэро обыграл дома "Вест Бромвич" - 3:0.

В турнирной таблице лидирует "Манчестер Сити" (68 очков), "Манчестер Юнайтед" занимает второе место (53), "Челси" - четвертое (50), "Тоттенхэм" - пятое (48).