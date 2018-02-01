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"Манчестер Юнайтед" проиграл "Тоттенхэму" в матче чемпионата Англии по футболу

Спорт
1 февраля, 1:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

"Челси" крупно уступил "Борнмуту", "Манчестер Сити" разгромил "Вест Бромвич"

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ТАСС, 1 февраля. "Тоттенхэм" победил "Манчестер Юнайтед" со счетом 2:0 в домашнем матче 25-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Кристиан Эриксен (1-я минута) и Фил Джонс (28, автогол).

В другом матче "Челси" на своем поле проиграл "Борнмуту" со счетом 0:3. "Манчестер Сити" благодаря голам Фернандиньо, Кевина де Брёйне и Серхио Агуэро обыграл дома "Вест Бромвич" - 3:0.

В турнирной таблице лидирует "Манчестер Сити" (68 очков), "Манчестер Юнайтед" занимает второе место (53), "Челси" - четвертое (50), "Тоттенхэм" - пятое (48).

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