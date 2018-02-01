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"Милан" и "Лацио" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

Спорт
1 февраля, 1:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Матч на стадионе "Сан-Сиро" в присутствии 17 тыс. зрителей завершился со счетом 0:0

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© EPA-EFE/Daniel Dal Zennaro

ТАСС, 1 февраля. "Милан" дома сыграл вничью с "Лацио" со счетом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

На игре присутствовало 17 724 человека. Перед стартовым свистком участники и зрители матча почтили минутой молчания скончавшегося в среду на 85-м году жизни бывшего главного тренера сборной Италии по футболу Адзельо Вичини, под руководством которого команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 1990 года.

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"Милан" во второй раз за четыре дня встретился на домашнем поле с "Лацио". 28 января хозяева победили в матче чемпионате Италии со счетом 2:1 при 50-тысячной аудитории.

Римский клуб продлил свою безвыигрышную серию в гостевых встречах с "Миланом" до четырех игр. В последний раз "Лацио" одержал победу в Милане в январе 2015 года в четвертьфинальной встрече национального кубка (1:0).

Матч прошел на фоне затянувшегося кризиса в итальянском футболе. После непопадания впервые за 60 лет национальной команды на чемпионат мира пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC) в ноябре 2017 года покинул Карло Тавеккио, на вакантную должность претендовали президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, глава третьего по силе итальянского дивизиона Габриэле Гравина и вице-президент FIGC Козимо Сибилья. Однако на выборах 29 января ни один из кандидатов не смог набрать нужного для победы количества голосов. Теперь Национальный олимпийский комитет Италии в течение 48 часов, как ожидается, назначит чрезвычайного комиссара в федерацию, чего не случалось со времен крупнейшего коррупционного скандала в итальянском футболе 2006 года.

Ответный матч между "Миланом" и "Лацио" запланирован на 28 февраля в Риме. В другом полуфинальном противостоянии встречаются "Аталанта" и "Ювентус", туринцы днем ранее одержал гостевую победу в первой встрече со счетом 1:0.

Наибольшее количество раз Кубок Италии завоевывал "Ювентус" (12). "Лацио", который в прошлом сезоне в финале уступил "Ювентусу", шесть раз выигрывал турнир (в последний раз в 2013 году), "Милан" - пять (2003, играл в финале в 2016-м).

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