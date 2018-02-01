"Милан" и "Лацио" сыграли вничью в первом полуфинальном матче Кубка Италии

ТАСС, 1 февраля. "Милан" дома сыграл вничью с "Лацио" со счетом 0:0 в первом полуфинальном матче Кубка Италии по футболу.

На игре присутствовало 17 724 человека. Перед стартовым свистком участники и зрители матча почтили минутой молчания скончавшегося в среду на 85-м году жизни бывшего главного тренера сборной Италии по футболу Адзельо Вичини, под руководством которого команда завоевала бронзовые медали чемпионата мира 1990 года.

"Милан" во второй раз за четыре дня встретился на домашнем поле с "Лацио". 28 января хозяева победили в матче чемпионате Италии со счетом 2:1 при 50-тысячной аудитории.

Римский клуб продлил свою безвыигрышную серию в гостевых встречах с "Миланом" до четырех игр. В последний раз "Лацио" одержал победу в Милане в январе 2015 года в четвертьфинальной встрече национального кубка (1:0).

Матч прошел на фоне затянувшегося кризиса в итальянском футболе. После непопадания впервые за 60 лет национальной команды на чемпионат мира пост президента Итальянской федерации футбола (FIGC) в ноябре 2017 года покинул Карло Тавеккио, на вакантную должность претендовали президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, глава третьего по силе итальянского дивизиона Габриэле Гравина и вице-президент FIGC Козимо Сибилья. Однако на выборах 29 января ни один из кандидатов не смог набрать нужного для победы количества голосов. Теперь Национальный олимпийский комитет Италии в течение 48 часов, как ожидается, назначит чрезвычайного комиссара в федерацию, чего не случалось со времен крупнейшего коррупционного скандала в итальянском футболе 2006 года.

Ответный матч между "Миланом" и "Лацио" запланирован на 28 февраля в Риме. В другом полуфинальном противостоянии встречаются "Аталанта" и "Ювентус", туринцы днем ранее одержал гостевую победу в первой встрече со счетом 1:0.

Наибольшее количество раз Кубок Италии завоевывал "Ювентус" (12). "Лацио", который в прошлом сезоне в финале уступил "Ювентусу", шесть раз выигрывал турнир (в последний раз в 2013 году), "Милан" - пять (2003, играл в финале в 2016-м).