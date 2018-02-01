Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди

Спортивный арбитражный суд (CAS) полностью оправдал 28 российских спортсменов, пожизненно отлученных от участия в Олимпийских играх. Пожизненное отстранение других 11 атлетов заменено на пропуск Игр-2018. ТАСС рассказывает, почему радоваться рано, а решающая борьба за участие в Олимпиаде в Пхёнчхане еще лишь предстоит.

Всего апелляции в CAS подали 42 российских спортсмена. Индивидуальные слушания по их делам проходили в Женеве в ускоренном режиме с 22 по 27 января. Апелляции биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой будут рассмотрены позднее — решение вполне объяснимое: все спортсменки уже завершили карьеру и не планировали выступать в Пхёнчхане.

Без вины виноватые

Большинство атлетов предпочли лично присутствовать на судебных заседаниях в Женеве. В качестве свидетеля также был заслушан главный обвинитель — бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. Ученый, сбежавший в США, продолжает настаивать на существовании допинговой системы в России, поддерживаемой на государственном уровне.

Именно на показания Родченкова опирались главы независимых комиссий Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Ричард Макларен и Денис Освальд, представившие доклады о массовых нарушениях в российском спорте, включая события Игр-2014. Эти же показания беглого ученого легли в основу решения МОК о пожизненном отстранении российских спортсменов от участия в Олимпийских играх, а также аннуляции их результатов на Олимпиаде в Сочи.

При этом ни в одном из случаев реальных доказательств вины россиян представлено не было. По большей части все доводы обвинителей сводились к отсылкам к сказанному Родченковым, мифическому списку "Дюшес" и упоминанию неких царапин на пробирках с допинг-пробами.

Торжество справедливости

Свое решение по россиянам CAS обнародовал 1 февраля. Как заявил ТАСС известный спортивный юрист Михаил Прокопец, вердикт организации можно назвать "истинным торжеством справедливости". Мало кто, включая специалистов, всерьез рассчитывал на оправдательное решение, поскольку весь процесс изначально носил политический характер.

В число 28 спортсменов, оправданных CAS, вошли такие звезды российского спорта, как лыжники Александр Легков, Максим Вылегжанин; конькобежцы Ольга Фаткулина и Иван Скобрев; бобслеист Дмитрий Труненков; скелетонист Александр Третьяков; саночники Татьяна Иванова и Альберт Демченко, а также другие известные атлеты. Почти все они являются действующими спортсменами и претендовали на участие в Олимпийских играх — 2018 в Пхёнчхане.

Спортивный арбитражный суд принял решение восстановить результаты спортсменов, зафиксированные на Играх-2014. Представители CAS не выявили фактов нарушения антидопинговых правил россиянами. Это решение должно вернуть сборной России не только утраченные медали, но и первое место в неофициальном командном зачете сочинской Олимпиады. Но лишь в том случае, если МОК согласится с постановлением суда.

При этом вина других 11 российских спортсменов в несоблюдении антидопингового регламента все же была выявлена. Суд оставил в силе решение об аннуляции их результатов на сочинской Олимпиаде и обязал пропустить одни Олимпийские игры, которыми станут Игры в Южной Корее. При этом CAS существенно смягчил первоначальное наказание — с атлетов снято пожизненное отстранение от участия в олимпийских турнирах.

В список частично оправданных спортсменов входят бобслеисты Александр Зубков, Алексей Воевода, Александр Касьянов, Алексей Пушкарев, Ильвир Хузин; лыжницы Юлия Иванова, Юлия Чекалева, Анастасия Доценко; хоккеистки Галина Скиба, Анна Шибанова, Инна Дюбанок.

Что же дальше

Решение CAS, безусловно, является поводом для радости. В то же время оно не означает, что оправданные российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Южной Корее. Ситуация достаточно противоречивая. С одной стороны, атлеты полностью оправданы, с другой — все они изначально не входили в список тех, кто получил приглашения от МОК на Игры-2018. Олимпийский комитет России (ОКР), который сейчас находится под отстранением и поражен в правах, не может участвовать в процессе допуска спортсменов на Олимпиаду.

По словам Михаила Прокопца, шансы на участие в Играх-2018 у россиян остаются: для этого им необходимо как можно быстрее обратиться в выездную панель CAS, которая уже начала работать в Южной Корее. Важно понимать, что вердикт лозаннского суда создал определенный прецедент. Невиновность спортсменов была установлена в судебном порядке, но из-за отсутствия приглашений на Олимпиаду они могут в итоге не добиться допуска к соревнованиям.

Ранее спортивный юрист Артем Пацев уже сравнивал ситуацию с приглашением МОК на Игры спортсменов с празднованием дня рождения, когда формирование списка гостей зависит исключительно от воли именинника. В этой ситуации в роли именинника выступает МОК, и именно эта организация вольна решать, кто примет участие в главном старте четырехлетия, а кто — нет.

Председатель комиссии Ассоциации юристов России (АЮР) по спортивному праву Сергей Алексеев заявил ТАСС, что дела спортсменов подлежат рассмотрению в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). По словам юриста, ситуация, когда правом приглашения спортсменов на Олимпийские игры владеет только МОК и применяет это право лишь к России, является "дискриминационно правовой контракцией, которая противоречит Олимпийской хартии".

Осталась только надежда

Что касается 11 спортсменов, чье пожизненное отстранение было заменено на однократный пропуск Олимпийских игр, то навряд ли они успеют доказать свою невиновность. "Существует швейцарский трибунал, где обжалуются решения CAS, но процесс занимает достаточно длительное время, — сказал Михаил Прокопец. — Олимпийские игры начнутся через считаные дни — за такой короткий срок у спортсменов нет никаких шансов обжаловать решение".

"Каждое дело рассматривалось CAS индивидуально — смог ли МОК доказать, было ли нарушение допинговых правил у каждого конкретного спортсмена, — добавил юрист. — По всей видимости, МОК не смог доказать вину 28 спортсменов, а в отношении остальных 11 атлетов это удалось, и Спортивный арбитражный суд счел их доказательства достаточными".

Не стоит забывать, что помимо 40 с лишним спортсменов, решивших отстаивать свое честное имя в CAS, приглашения на Игры не получил еще целый ряд ведущих российских атлетов. В этом списке биатлонист Антон Шипулин, лыжник Сергей Устюгов, шорт-трекист Виктор Ан, конькобежцы Павел Кулижников и Денис Юсков, фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. На данный момент МОК фактически никак не объяснил их отсутствие в списке приглашенных на Олимпиаду-2018. Все объяснения международной организации свелись к голословным намекам на недостаточную "чистоту" атлетов. Все пострадавшие спортсмены также обратились с апелляциями в Спортивный арбитражный суд в Лозанне, слушания по их делам еще не проводились.

МОК разочарован решением CAS

В свою очередь, МОК уже выступил с заявлением относительно решения CAS. Международная организация назвала разочаровывающим вердикт лозаннского суда, подчеркнув, что неподтверждение решений МОК может нанести удар по борьбе с допингом в будущем. МОК также допустил, что рассмотрит возможность подачи апелляции в суд Швейцарии. Также комитет напомнил о том, что решение относительно участия россиян в Играх-2018 от 5 декабря остается в силе и российские спортсмены смогут выступать в Южной Корее только в случае приглашения МОК.

Российская сборная выступит на Играх-2018 под олимпийским флагом. В состав команды вошло 169 атлетов. Россияне, получившие приглашения от МОК, выступят в форме с надписью Olympic athlete from Russia ("Олимпийский атлет из России").

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

Екатерина Мухлынина