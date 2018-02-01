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Кураньи: футболисты Смолов и Кокорин помогут сборной России успешно сыграть на ЧМ-2018

Спорт
1 февраля, 16:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Экс-игрок московского "Динамо" назвал сборную России прекрасной командой

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Кевин Кураньи

Кевин Кураньи

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Нападающие сборной России по футболу Федор Смолов и Александр Кокорин должны помочь команде удачно выступить на чемпионате мира - 2018. Такое мнение журналистам высказал бывший футболист сборной Германии Кевин Кураньи, который с 2010 по 2015 год играл за московское "Динамо".

"У вас прекрасная команда, игроки находятся в замечательной форме, многих я знал совсем молодыми, еще начинающими футболистами - Кокорина и Смолова, например, про которых я еще тогда говорил, что они прекрасные нападающие. Сейчас они очень хорошо играют, забивают и могут помочь команде удачно провести чемпионат", - сказал Кураньи.

Также футболист выделил основных конкурентов сборной Германии на чемпионате мира. "У сборной Франции очень сильная команда, которая играет в очень качественный футбол класса "топ". Также не надо забывать о сборных Аргентины, Бразилии и Испании - это все основные конкуренты для немецкой команды", - отметил бывший игрок сборной Германии.

Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля. Сборная России сыграет в группе А против команд Саудовской Аравии (14 июня, стадион "Лужники"), Египта (19 июня, стадион "Санкт-Петербург") и Уругвая (25 июня, "Самара-Арена").

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