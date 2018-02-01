Организаторы Кубка легенд ожидают около 4-5 тыс. зрителей в первый день турнира

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 4-5 тыс. зрителей ожидается на матчах в первый день Кубка легенд футбола в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев.

"Сейчас точно продано около полутора-двух тысяч билетов на каждый день. Также не стоит забывать про воспитанников детских домов и академий столичных клубов, это плюс примерно еще полторы-две тысячи. Думаю, что четыре-пять тысяч в первый день точно будет", - сказал Куриев.

Кубок легенд пройдет на малой спортивной арене "Лужники" 3 и 4 февраля. В нем примут участие команды России, Португалии, Франции, Германии, Италии и международная сборная звезд футбола.