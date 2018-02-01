Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Организаторы Кубка легенд ожидают около 4-5 тыс. зрителей в первый день турнира

Спорт
1 февраля, 16:23 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

Генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев сообщил, что на данный момент продано около полутора-двух тысяч билетов на каждый день

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Около 4-5 тыс. зрителей ожидается на матчах в первый день Кубка легенд футбола в Москве. Об этом ТАСС сообщил генеральный менеджер турнира Тамерлан Куриев.

"Сейчас точно продано около полутора-двух тысяч билетов на каждый день. Также не стоит забывать про воспитанников детских домов и академий столичных клубов, это плюс примерно еще полторы-две тысячи. Думаю, что четыре-пять тысяч в первый день точно будет", - сказал Куриев.

Кубок легенд пройдет на малой спортивной арене "Лужники" 3 и 4 февраля. В нем примут участие команды России, Португалии, Франции, Германии, Италии и международная сборная звезд футбола.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама