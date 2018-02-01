Российские лыжники готовятся через суд возместить моральный ущерб за обвинение в допинге

МОСКВА, 1 февраля. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Восемь российских лыжников, в числе которых олимпийский чемпион Сочи Александр Легков, рассматривают возможность подать иски в гражданский суд с требованием компенсировать им моральный и репутационный ущерб, который был нанесен им в связи с необоснованным обвинением в нарушении антидопинговых правил. Об этом ТАСС сообщила президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе.

В четверг CAS принял решение удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных от Олимпийских игр в связи с нарушением антидопинговых правил на Играх-2014 в Сочи. В их число вошли лыжники Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Никита Крюков, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова и Наталья Матвеева.

"Конечно, это возможно, - ответила Вяльбе на вопрос, возможна ли подача исков с требованием возместить лыжникам моральный ущерб. - Но это требует серьезного мозгового штурма, спешка тут ни к чему. Поэтому, как только закончатся Олимпийские игры, мы начнем уже более серьезно думать об этом. Я абсолютно не согласна с комиссией Освальда, с решением дисциплинарной комиссии Международной федерации лыжного спорта (FIS), которое не позволило нашим ребятам соревноваться целый год".

Спортсмены были отстранены Международным олимпийскими комитетом по итогам расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг- проб с Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Результаты оправданных спортсменов на Играх в Сочи были восстановлены.