Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шалунов заменит Ткачева в составе запасных хоккеистов российской команды на ОИ

Спорт
1 февраля, 16:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Решение было принято по итогам контрольной игры резервного состава национальной команды против сборной Белоруссии

Поделиться
Материал из 1 страницы
Максим Шалунов

Максим Шалунов

© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Игрок ЦСКА Максим Шалунов будет запасным нападающим российской хоккейной команды на Играх-2018 вместо Владимира Ткачева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"По итогам контрольной игры резервного состава национальной команды против сборной Белоруссии тренерский штаб принял решение о замене нападающего Владимира Ткачева на Максима Шалунова, который отправится с командой на сбор в Корею, - говорится в сообщении пресс- службы. - ФХР желает Владимиру Ткачеву удачи, спортивных успехов и рассчитывает на его помощь в последующих турнирах с участием национальной сборной".

Матч резервного состава национальной команды России против сборной Белоруссии состоялся в четверг и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Ткачев играл на правом краю в звене с Шалуновым и Сергеем Шумаковым. Все трое нападающих результативными действиями не отметились.

В заявку российской команды на Олимпиаду вошли 25 хоккеистов. Еще трое, защитники Никита Трямкин ("Автомобилист"), Егор Яковлев (СКА) и Ткачев ("Ак Барс"), были заявлены как запасные.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Олимпиада-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
5
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
6
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
7
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама