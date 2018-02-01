Шалунов заменит Ткачева в составе запасных хоккеистов российской команды на ОИ

ТАСС, 1 февраля. Игрок ЦСКА Максим Шалунов будет запасным нападающим российской хоккейной команды на Играх-2018 вместо Владимира Ткачева. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

"По итогам контрольной игры резервного состава национальной команды против сборной Белоруссии тренерский штаб принял решение о замене нападающего Владимира Ткачева на Максима Шалунова, который отправится с командой на сбор в Корею, - говорится в сообщении пресс- службы. - ФХР желает Владимиру Ткачеву удачи, спортивных успехов и рассчитывает на его помощь в последующих турнирах с участием национальной сборной".

Матч резервного состава национальной команды России против сборной Белоруссии состоялся в четверг и завершился со счетом 3:0 в пользу россиян. Ткачев играл на правом краю в звене с Шалуновым и Сергеем Шумаковым. Все трое нападающих результативными действиями не отметились.

В заявку российской команды на Олимпиаду вошли 25 хоккеистов. Еще трое, защитники Никита Трямкин ("Автомобилист"), Егор Яковлев (СКА) и Ткачев ("Ак Барс"), были заявлены как запасные.