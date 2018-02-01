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Теннисистка Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

Спорт
1 февраля, 17:00 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В матче 1/8 финала француженка победила Доминику Цибулкову из Словакии в двух сетах

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ТАСС, 1 февраля. Француженка Кристина Младенович одержала победу над Доминикой Цибулковой из Словакии в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу француженки, посеянной на турнире под четвертым номером. Младенович, являющаяся действующей победительницей турнира, выиграла первую встречу за полгода и прервала 15-тиматчевую серию поражений.

В 1/4 финала Младенович сыграет с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и россиянкой Екатериной Макаровой.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 4 февраля.

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