Теннисистка Младенович вышла в четвертьфинал турнира в Санкт-Петербурге

ТАСС, 1 февраля. Француженка Кристина Младенович одержала победу над Доминикой Цибулковой из Словакии в матче 1/8 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Санкт-Петербурге (призовой фонд - $734 тыс.).

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу француженки, посеянной на турнире под четвертым номером. Младенович, являющаяся действующей победительницей турнира, выиграла первую встречу за полгода и прервала 15-тиматчевую серию поражений.

В 1/4 финала Младенович сыграет с победительницей матча между чешкой Катериной Синяковой и россиянкой Екатериной Макаровой.

Соревнования в Санкт-Петербурге завершатся 4 февраля.