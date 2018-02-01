Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хоккеист Мозякин продлил контракт с магнитогорским "Металлургом"

Спорт
1 февраля, 17:04 дата обновления: 1 февраля, 17:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Новое соглашение с 36-летним нападающим рассчитано на два года

Поделиться
Материал из 1 страницы
Сергей Мозякин (справа)

Сергей Мозякин (справа)

© Андрей Серебряков/ТАСС

ТАСС, 1 февраля. Капитан магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Новое соглашение с 36-летним нападающим рассчитано на два года.

Мозякин в составе сборной Россиии является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), также он дважды завоевывал серебряные и бронзовые медали турнира, всего хоккеист принимал участие в восьми мировых первенствах. На клубном уровне он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и рекордсменом КХЛ по ряду показателей, в том числе по набранным очкам (781), заброшенным шайбам (361) и голевым передачам (420).\

По итогам сезона-2016/17 Мозякин получил приз "Золотая клюшка", традиционно вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Мозякин набрал 85 очков (48 шайб + 37 передач) в регулярном чемпионате прошлого сезона КХЛ, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Также он стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР и России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб (53), заброшенных в течение одного сезона.

Мозякин начал заниматься хоккеем в школе ярославского "Торпедо". В 1999 году спортсмен подписал контракт с ЦСКА, в 2006 году форвард перешел в "Химик" (Воскресенск), также он выступал в "Атланте" (2008-2011), с 2011 года хоккеист играет в составе "Металлурга" из Магнитогорска. Всего в регулярных чемпионатах России и КХЛ Мозякин провел 976 матчей, в которых набрал 1093 очка (520 шайб + 573 голевые передачи). В плей-офф турниров на счету нападающего 145 игр и 157 набранных очков (67+90) за карьеру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
5
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
6
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама