Хоккеист Мозякин продлил контракт с магнитогорским "Металлургом"

ТАСС, 1 февраля. Капитан магнитогорского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Металлург" Сергей Мозякин продлил контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба "Металлурга".

Новое соглашение с 36-летним нападающим рассчитано на два года.

Мозякин в составе сборной Россиии является двукратным чемпионом мира (2008, 2009), также он дважды завоевывал серебряные и бронзовые медали турнира, всего хоккеист принимал участие в восьми мировых первенствах. На клубном уровне он является двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016) и рекордсменом КХЛ по ряду показателей, в том числе по набранным очкам (781), заброшенным шайбам (361) и голевым передачам (420).\

По итогам сезона-2016/17 Мозякин получил приз "Золотая клюшка", традиционно вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата КХЛ. Мозякин набрал 85 очков (48 шайб + 37 передач) в регулярном чемпионате прошлого сезона КХЛ, став лучшим бомбардиром и снайпером турнира. Также он стал первым отечественным хоккеистом, набравшим 1000-е очко в чемпионатах СССР и России, а также побил рекорд форварда ЦСКА Вениамина Александрова, опередив его по количеству шайб (53), заброшенных в течение одного сезона.

Мозякин начал заниматься хоккеем в школе ярославского "Торпедо". В 1999 году спортсмен подписал контракт с ЦСКА, в 2006 году форвард перешел в "Химик" (Воскресенск), также он выступал в "Атланте" (2008-2011), с 2011 года хоккеист играет в составе "Металлурга" из Магнитогорска. Всего в регулярных чемпионатах России и КХЛ Мозякин провел 976 матчей, в которых набрал 1093 очка (520 шайб + 573 голевые передачи). В плей-офф турниров на счету нападающего 145 игр и 157 набранных очков (67+90) за карьеру.