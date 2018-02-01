Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Неисполнение решения CAS грозит МОК исками от российских спортсменов и РФ, считает Валуев

Спорт
1 февраля, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад

Поделиться
Материал из 1 страницы
Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев выразил мнение, что в случае недопуска Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры в Пхёнчхане 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) атлетов из РФ с российской стороны могут последовать судебные иски.

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад.

Смотрите также
Российские лыжники Максим Вылегжанин, Александр Легков, Александр Бессмертных, Дмитрий Япаров (слева направо)

Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди

Депутат высказал мнение, что решение CAS - это абсолютная победа для России и одновременно с этим "абсолютные рейтинговые потери для МОК как организации". "Пусть эти потери они несут. Сегодняшняя ситуация еще раз подтверждает, что это самая натуральная шарашкина контора, не гнушающаяся никаких политических, заказных процессов", - цитирует Валуева пресс-служба единороссов.

Поэтому сейчас, полагает парламентарий, перед МОК стоит дилемма: "соблюдать дальше неправомерные, умышленные запреты в отношении российских спортсменов или руководствоваться решением суда". "Если они не берут во внимание решение суда, то это может грозить исками к самому МОК со стороны каждого из спортсменов, а может быть, и Российской Федерации, поскольку они представляют национальную сборную", - пояснил Валуев.

"Они могут устроить миллион формальных причин, по которым спортсмены не поедут. Они прекрасно знали, что суд состоится, но, похоже, не были готовы к тому, что решение суда будет настолько быстрым. Полагаю, это их и огорчило", - добавил он.

При этом, Валуев предположил, что МОК в ответ может направить собственную апелляцию, в результате чего оправданные судом спортсмены могут не попасть на игры "по чисто формальным причинам", поскольку, уверен единоросс, "эту историю можно тянуть бесконечно долго". "Вероятно, так и произойдет", - заключил он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
2
Путин призвал воздержаться от эйфории в связи с решением CAS по российским олимпийцам
3
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
4
Очередной "Прорыв": армия России получит на вооружение новый танк
5
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
6
Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди
7
"Вышли без флага и гимна и всех обыграли"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама