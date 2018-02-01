Неисполнение решения CAS грозит МОК исками от российских спортсменов и РФ, считает Валуев

МОСКВА, 1 февраля. /ТАСС/. Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы от "Единой России" Николай Валуев выразил мнение, что в случае недопуска Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпийские игры в Пхёнчхане 28 оправданных Спортивным арбитражным судом (CAS) атлетов из РФ с российской стороны могут последовать судебные иски.

В четверг CAS полностью удовлетворил апелляции 28 из 39 российских спортсменов на решение МОК о пожизненном отстранении от Олимпиад.

Депутат высказал мнение, что решение CAS - это абсолютная победа для России и одновременно с этим "абсолютные рейтинговые потери для МОК как организации". "Пусть эти потери они несут. Сегодняшняя ситуация еще раз подтверждает, что это самая натуральная шарашкина контора, не гнушающаяся никаких политических, заказных процессов", - цитирует Валуева пресс-служба единороссов.

Поэтому сейчас, полагает парламентарий, перед МОК стоит дилемма: "соблюдать дальше неправомерные, умышленные запреты в отношении российских спортсменов или руководствоваться решением суда". "Если они не берут во внимание решение суда, то это может грозить исками к самому МОК со стороны каждого из спортсменов, а может быть, и Российской Федерации, поскольку они представляют национальную сборную", - пояснил Валуев.

"Они могут устроить миллион формальных причин, по которым спортсмены не поедут. Они прекрасно знали, что суд состоится, но, похоже, не были готовы к тому, что решение суда будет настолько быстрым. Полагаю, это их и огорчило", - добавил он.

При этом, Валуев предположил, что МОК в ответ может направить собственную апелляцию, в результате чего оправданные судом спортсмены могут не попасть на игры "по чисто формальным причинам", поскольку, уверен единоросс, "эту историю можно тянуть бесконечно долго". "Вероятно, так и произойдет", - заключил он.