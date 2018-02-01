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Оправданная CAS российская скелетонистка Орлова надеется получить приглашение на ОИ-2018

Спорт
1 февраля, 17:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 1, февраля. /ТАСС

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах

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Мария Орлова

Мария Орлова

© EPA/DANIEL NAUPOLD

СОЧИ, 1 февраля. /ТАСС/. Российская скелетонистка Мария Орлова надеется получить приглашение Международного олимпийского комитета (МОК) на выступление в Олимпийских играх в Пхёнчхане благодаря тому, что Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил ее апелляцию на пожизненное отстранение от Игр. Такое мнение 29-летняя спортсменка высказала ТАСС по телефону.

В четверг CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время ОИ-2014, в том числе была удовлетворена апелляция Орловой. Результаты оправданных спортсменов, показанные на Играх в Сочи, восстановлены. На Олимпиаде в Сочи Орлова показала шестой результат в одиночных соревнованиях.

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Российские олимпийцы оправданы, но борьба за Игры-2018 еще впереди

"Теперь шансов попасть на Олимпийские игры стало больше. Сейчас ждем приглашение МОК. Когда этот вопрос решится, мы не знаем. Но надеемся, что до начала Олимпиады успеем", - сказала спортсменка.

Орлова также поделилась, что после решения МОК старалась не обращать внимание "на все эти перипетии" и продолжать подготовку к Олимпиаде. В национальной сборной Орлова представляет два региона: Сочи, где тренируются олимпийцы, и родной Санкт-Петербург.

"Были поставлены определенные цели перед собой. Неприятно, конечно, отрицательная нагрузка шла. Но надеемся, что дальше все пойдет по плану. Это наше общее дело", - отметила Орлова.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля.

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Допинг Олимпиада-2018 Допинг-скандал вокруг российского спорта Отстранение России от участия в Олимпиаде-2018
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