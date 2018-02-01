"Спартак" внес в заявку на Лигу Европы футболиста Ханни

ТАСС, 1 февраля. Российский футбольный клуб "Спартак" заявил 27-летнего алжирского полузащитника Софиана Ханни на матчи Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

В среду красно-белые объявили о приобретении капитана брюссельского "Андерлехта" Ханни, который в нынешнем сезоне провел 31 матч за клуб, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.

Не вошел в заявку защитник Георгий Джикия, получивший разрыв крестообразной связки левого колена в контрольном матче клуба в январе.

Полностью заявка выглядит следующим образом: вратари - Артем Ребров, Александр Селихов; защитники - Марко Петкович, Сердар Таски, Сальваторе Боккетти, Георгий Тигиев, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Андрей Ещенко, полузащитники - Джано Ананидзе, Игорь Леонтьев, Денис Глушаков, Квинси Промес, Фернандо, Александр Самедов, Лоренсо Мельгарехо, Роман Зобнин, Марио Пашалич, Ивелин Попов, нападающие - Зе Луиш, Луис Адриано, Сильванус Нимели, Денис Давыдов, Педро Роша.

В 1/16 финала Лиги Европы "Спартак" сыграет с испанским "Атлетиком". Первая встреча пройдет 15 февраля в Москве, ответная - 22 февраля в Бильбао.