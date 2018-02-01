Роднина: оправдание 28 российских олимпийцев - сигнал для МОК

БЕРЛИН, 1 февраля. /ТАСС/. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) отменить санкции Международного олимпийского комитета (МОК) по отношению к 28 российским спортсменам стало определенным сигналом, оно показывает, что международное олимпийское движение переживает сложные времена. Об этом заявила в четверг в Берлине ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Ирина Роднина.

"Мне кажется, что это сигнал не столько нам, сколько сигнал [направленный в адрес] МОК", - сказала трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию. "Международное олимпийское движение находится в определенном сложном процессе, потому что для спортсменов всегда был важен fair play (принцип честной игры - прим. ТАСС). Но МОК, как мне кажется, не выдержал этих испытаний", - отметила Роднина.

"Вопросов очень много, и я думаю, что все это выльется в то, что будут делаться какие-то выводы по поводу МОК: или им самим [придется это делать], или другим странам. Потому что тут явно просматривается политика и непоследовательность решений", - отметила она.

В четверг Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил санкции МОК в отношении 28 российских участников Игр 2014 года, сняв с них пожизненное отстранение от Олимпиад и восстановив результаты Игр-2014. Спортсмены были ранее отстранены по итогам расследования комиссии МОК под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб с Игр в Сочи. Спортсмены в случае получения приглашения от МОК смогут войти в список участников Олимпиады 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане (9-25 февраля).