WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов

ТАСС, 2 февраля. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выразило обеспокоенность в связи с решением Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии санкций с 28 российских спортсменов, наложенных Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщает пресс-служба WADA.

"Всемирное антидопинговое агентство с серьезной обеспокоенностью относится к решениям CAS об удовлетворении апелляций 28 российских спортсменов и частичном отклонении апелляций 11 российских атлетов, - говорится в заявлении. - В WADA понимают, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе обращение в Федеральный суд Швейцарии".

"Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были частично отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Самуэля Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с процессом допинг-контроля в России. Подробно эти манипуляции были отражены в докладах независимой комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена", - говорится в релизе.

Ранее на основании результатов расследования комиссий Шмида и Дениса Освальда МОК принял решение о пожизненной дисквалификации 43 российских спортсменов, а также об аннулировании их результатов на Играх-2014. 42 атлета подали апелляции в CAS, решение по 39 из них было объявлено в четверг, при этом в CAS подчеркнули, что судьи не рассматривали вопрос возможных манипуляций с допинг-пробами в Сочи, а изучали конкретные дела конкретных спортсменов и собранную в их отношении доказательственную базу. Дела трех биатлонисток - Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой - еще не рассматривались.