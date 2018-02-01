Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Фаббричини стал чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола

Спорт
1 февраля, 23:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, февраля. /ТАСС

Ранее выборы на пост главы FIGC были признаны не состоявшимися из-за того, что ни один кандидат не смог набрать необходимого для победы количества голосов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 1 февраля. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Роберто Фаббричини назначен чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

FIGC впервые с 2006 года, когда в Италии произошел коррупционный скандал, будет руководить комиссар. Одной из обязанностей Фаббричини станет поиск главного тренера сборной Италии.

Ранее выборы на пост главы FIGC были признаны не состоявшимися из-за того, что ни один кандидат не смог набрать необходимого для победы количества голосов. На должность главы федерации претендовали президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, глава третьего по силе итальянского дивизиона Габриэле Гравина и вице- президент FIGC Козимо Сибилья.

Бывший президент FIGC Карло Тавеккио покинул свой пост в ноябре 2017 года после того, как итальянская команда впервые за 60 лет на смогла квалифицироваться в финальный раунд чемпионата мира и пропустит мировое первенство в России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
3
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
4
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
5
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
6
Welcome Home, или Возвращение на Родину
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама