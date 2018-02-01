Фаббричини стал чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола

ТАСС, 1 февраля. Генеральный секретарь Национального олимпийского комитета (НОК) Италии Роберто Фаббричини назначен чрезвычайным комиссаром Итальянской федерации футбола (FIGC). Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на сайт итальянского журналиста Джанлуки ди Марцио.

FIGC впервые с 2006 года, когда в Италии произошел коррупционный скандал, будет руководить комиссар. Одной из обязанностей Фаббричини станет поиск главного тренера сборной Италии.

Ранее выборы на пост главы FIGC были признаны не состоявшимися из-за того, что ни один кандидат не смог набрать необходимого для победы количества голосов. На должность главы федерации претендовали президент Ассоциации итальянских футболистов Дамиано Томмази, глава третьего по силе итальянского дивизиона Габриэле Гравина и вице- президент FIGC Козимо Сибилья.

Бывший президент FIGC Карло Тавеккио покинул свой пост в ноябре 2017 года после того, как итальянская команда впервые за 60 лет на смогла квалифицироваться в финальный раунд чемпионата мира и пропустит мировое первенство в России.