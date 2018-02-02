"Химки" сыграют с "Уникахой" в матче баскетбольной Евролиги

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Баскетбольный клуб "Химки" сыграет на своей площадке с испанской "Уникахой" из Малаги в матче 21-го тура Евролиги. "Уникаха" является одним из конкурентов подмосковного клуба в борьбе за выход в четвертьфинал.

После двух третей турнирной дистанции "Химки" занимают седьмое место, одержав 11 побед, тогда как баскетболисты "Уникахи" выиграли восемь матчей и сохраняют надежду на выход в следующую стадию. Однако поражение от "Химок" сделает эту задачу практически невыполнимой, учитывая, что южане выступают в нынешнем турнире очень нестабильно. Так, из трех последних матчей "Уникаха" выиграла один - у одного из фаворитов - мадридского "Реала", зато уступила аутсайдеру - итальянскому "Милану", а также еще одному испанскому клубу, претенденту на выход в четвертьфинал - "Басконии" из Витории.

"Уникаха" выступает в Евролиге как обладатель Кубка Европы прошлого сезона, где баскетболисты из Малаги в финале обыграли "Валенсию". Лучшие результаты в истории клуба приходятся на период с 2005 по 2007 год, когда "Уникаха" выиграла чемпионат и Кубок Испании, а также заняла третье место в Евролиге. Руководил тогда "Уникахой" нынешний наставник сборной Испании итальянец Серджо Скариоло, который в 2008 году из Малаги перебрался в Химки, возглавив подмосковный клуб.

Пятый сезон Пласы

Нынешний наставник "Уникахи" Хоан Пласа возглавляет команду с 2013 года. В прошлом сезоне "Уникаха" выиграла второй по значимости еврокубковый турнир, однако в чемпионате Испании в полуфинале уступила "Реалу". При этом "Уникаха" с 2002 по 2016 год выступала в Евролиге, где лишь раз в 2007 году сумела пробиться в "Финал четырех", заняв третье место.

В нынешнем чемпионате Испании "Уникаха" занимает четвертое место, одержав 11 побед в 18 матчах. Однако в последнем матче с "Сан-Пабло" из Бургоса (85:78) травму получил лидер клуба из Малаги - Неманья Недович.

Хотя андалусийский клуб в Евролиге уступает "Химкам", на своей площадке в середине декабря "Уникаха" победила подмосковных баскетболистов - 93:84. По словам наставника "Химок" Георгиоса Барцокаса, "Уникаха" уже несколько лет играет в агрессивный баскетбол. Соперник "Химок" - одна из лучших команд в плане игры на подборах под чужим щитом, что, по мнению Барцокаса, может сказаться ввиду отсутствия лучшего "подбирающего" игрока "Химок" Томаса Робинсона.

Матч "Химки" - "Уникаха" пройдет на "Арене-Мытищи", начало - 20:00 мск.