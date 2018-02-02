Судья, ударивший футболиста в чемпионате Франции, дисквалифицирован на три месяца

ТАСС, 2 февраля. Федерация футбола Франции (FFF) на три месяца отстранила судью Тони Шапрона за удар игрока во время матча 20-го тура чемпионата страны между "Нантом" и ПСЖ. Об этом сообщает L'Equipe.

В одном из эпизодов матча, который прошел 14 января, защитник "Нанта" Диего Карлос задел Шапрона, в результате чего арбитр упал на газон. Судья в ответ ударил футболиста ногой. После этого Шапрон поднялся и показал Карлосу вторую желтую карточку. Кроме того, он назначил штрафной удар в пользу ПСЖ.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу парижан. Красная карточка игроку "Нанта" позднее была аннулирована.