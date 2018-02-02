Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 02.02:
$ 56.26
€ 69.79
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ФК "Локомотив" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

Спорт
2 февраля, 2:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, февраля. /ТАСС

В нее вошли восстановившиеся после травм Ари и Ведран Чорлука

Поделиться
Материал из 1 страницы
Ари

Ари

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 2 февраля. Нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука вошли в заявку московского "Локомотива" на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.

Состав выглядит следующим образом:

  • вратари Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев;
  • защитники Ведран Чорлука, Виталий Денисов, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Неманья Пейчинович, Борис Ротенберг, Мацей Рыбус;
  • полузащитники Игорь Денисов, Джефферсон Фарфан, Владислав Игнатьев, Алан Касаев, Александр Коломейцев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Дмитрий Тарасов, Мануэл Фернандеш;
  • нападающие Ари, Аршак Корян, Эдер.

В резервный список включены Иван Лапшов, Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Роман Тугарев, Александр Вульфов, Артем Галаджан.

"Локомотив" в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с французской "Ниццей". Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответная встреча состоится 22 февраля в Москве.

Смотрите также

"Зенит" включил футболистов Шатова и Анюкова в заявку на плей-офф Лиги Европы

ЦСКА внес футболистов Мусу и Бистровича в заявку на матчи плей-офф Лиги Европы

"Спартак" внес в заявку на Лигу Европы футболиста Ханни

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в феврале
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WADA серьезно обеспокоено решением CAS снять санкции с российских спортсменов
2
Госдепартамент не комментирует кончину сына Фиделя Кастро
3
Родченков во время допроса в CAS не смог вразумительно ответить на ряд вопросов
4
Захарова назвала ошибкой неучастие ряда сирийских оппозиционеров в конгрессе в Сочи
5
США приостановили санкции против глав спецслужб РФ для их въезда в Вашингтон
6
Французский суд оштрафовал WADA за нарушение презумпции невиновности Хабиба Сиссе
7
Спасатели обнаружили два плота в районе поисков пропавшего судна "Восток" в Японском море
Темы дня
Новости партнеров
Реклама