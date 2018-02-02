ФК "Локомотив" огласил заявку на плей-офф Лиги Европы

ТАСС, 2 февраля. Нападающий Ари и защитник Ведран Чорлука вошли в заявку московского "Локомотива" на матчи плей-офф Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба железнодорожников.
Состав выглядит следующим образом:
В резервный список включены Иван Лапшов, Дмитрий Баринов, Никита Дорофеев, Иван Галанин, Даниил Куликов, Михаил Лысов, Роман Тугарев, Александр Вульфов, Артем Галаджан.
"Локомотив" в матче 1/16 финала Лиги Европы сыграет с французской "Ниццей". Первый матч пройдет 15 февраля в Ницце, ответная встреча состоится 22 февраля в Москве.