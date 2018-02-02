Рябков: "Автомобилист" планирует сохранить костяк команды на следующий сезон КХЛ

МОСКВА, 2 февраля. /Корр. ТАСС Артем Крук/. Екатеринбургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Автомобилист" желает сохранить лидеров команды на следующий сезон и не планирует серьезных изменений в составе. Об этом ТАСС сообщил директор клуба Максим Рябков.

По окончании текущего сезона истекают контракты у многих хоккеистов "Автомобилиста", в числе которых канадцы Пьер-Александр Паренто и Франсис Паре, словак Михал Чайковски и российский нападающий первого звена Евгений Чесалин.

"На следующий сезон планируем сохранить костяк команды, у большинства хоккеистов, которые определяют нашу игру, либо есть контракты, либо истекают, но они [хоккеисты] являются ограниченно свободными агентами, и мы намерены их сохранить. Неограниченно свободными агентами являются единицы. По итогам стадии плей-офф станет понятно, кому мы сможем предложить новые соглашения, особенно это касается иностранцев, в первую очередь будем ориентироваться на их игру в плей-офф. Здесь есть за что бороться во всех смыслах - и за результат в текущем сезоне, и за новые условия в контрактах", - пояснил Рябков.

Директор клуба отметил, что "Автомобилист" очень рассчитывает на иностранных игроков в матчах плей-офф, считая, что команда способна бороться с любым соперником.

"Когда проводилась селекционная работа, тренер пожелал, чтобы у нас в составе были канадские хоккеисты, мы особенно на них рассчитываем в плей-офф, так как у них богатый опыт выступления в кубковых матчах, надеемся, что они будут хороши именно в матчах на вылет. Не меньшие надежды возлагаем и на других легионеров, у нас есть замечательный чешский вратарь Якуб Коварж и защитник сборной Словакии Михал Чайковски. В регулярном чемпионате мы обыграли почти всех фаворитов сезона, в том числе и СКА, это говорит о том, что мы способны играть с любой командой на равных, если будем верить в себя и избежим травм, у нас достаточно равные по уровню звенья", - отметил директор.

Причины успеха "Автомобилиста"

По мнению Рябкова, на успешное выступление "Автомобилиста" в текущем сезоне КХЛ влияют ряд факторов. "В этом году нам удалось планомерно провести селекционную работу, пришли мастеровитые игроки, у которых есть и амбиции, и возможности, и желание проявить себя. Большая заслуга и Владимира Крикунова (главного тренера - прим. ТАСС), который работает с командой второй сезон подряд, есть стабильность на тренерском мостике. Сочетание среднего общего уровня мастерства состава, сильный тренерский штаб, а также то, что в клубе стабильная ситуация и в финансовом, и в организационном плане - основные слагаемые успеха", - считает директор клуба.

Перед началом регулярного чемпионата Крикунов заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру по окончании сезона. Директор отставил эти слова без комментариев. "Не готов пока комментировать слова Крикунова о завершении карьеры по окончании сезона. Сейчас надо быть сконцентрированными на текущем сезоне и хорошем выступлении в плей-офф, а потом будет видно", - заключил собеседник ТАСС.

Автомобилист занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции за две игры до окончания регулярного чемпионата и уже обеспечил себе место в плей- офф.